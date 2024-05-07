Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Почти до конца лета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на заседании законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.
Об этом на своём телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года. Уже в среду, 8 мая, парламент должен одобрить законопроекты своим голосованием на заседании.
По словам Железняка, это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.
Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были введены Президентом Владимиром Зеленским еще 24 февраля 2022 года в связи с началом Россией полномасштабной войны.
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