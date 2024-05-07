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Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

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Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на заседании законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом на своём телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года. Уже в среду, 8 мая, парламент должен одобрить законопроекты своим голосованием на заседании.

По словам Железняка, это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были введены Президентом Владимиром Зеленским еще 24 февраля 2022 года в связи с началом Россией полномасштабной войны.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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