Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет по вопросам национальной безопасности одобрил на заседании законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней.

Об этом на своём телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В документах предлагается продлить военное положение с 14 мая на 90 суток, то есть до 11 августа 2024 года. Уже в среду, 8 мая, парламент должен одобрить законопроекты своим голосованием на заседании.

По словам Железняка, это будет одиннадцатое решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации с начала полномасштабной войны.

Напомним, что военное положение и всеобщая мобилизация были введены Президентом Владимиром Зеленским еще 24 февраля 2022 года в связи с началом Россией полномасштабной войны.