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Самый молодой защитник Азовстали. На фронте погиб Назарий Гринцевич

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Парень прошел российский плен

Самый молодой защитник Азовстали. На фронте погиб Назарий Гринцевич

Фото: instagram

Новина українською

Очередная трагическая черная весть поступила с фронта. На войне погиб самый молодой защитник "Азовстали", ультрас винницкой "Нивы" Назарий Гринцевич.

Назарий имел позывной "Гренка". Всего два месяца назад - 10 марта, ему исполнился 21 год.

Гринцевич в течение трех месяцев в 2022 году держал оборону на "Азовстали" вместе со своими собратьями, после этого попал в российский плен. В сентябре 2022 года его вместе с 215 украинскими военнопленными в рамках большого обмена вернули из плена РФ.

Известно, что после возвращения Назарий продолжал свою службу.

UA-Футбол выражает глубокие и искренние соболезнования близким и родным Назария. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!

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Нива (Винница) война с россией
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Источник:
niva-v.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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