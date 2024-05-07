Дубли Шапаренко и Михайленко, перформанс Судакова и победный гол Краснопира. Символическая сборная 27-го тура УПЛ

В отличие от предыдущего уик-энда, 27-й тур родной УПЛ подарил украинским болельщикам большое количество забитых мячей. Здесь речь идет о голевой перестрелке харьковского "Металлиста 1925" и полтавской "Ворсклы", и о разгромных победах наших грандов в лице киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

Также силами мерялись 3-я и 4-я команды нашего первенства - минимальный триумф одержал "Днепр-1" Юрия Максимова.

А закрывала этот тур битва аутсайдеров в Ровно между "Вересом" и "Минаем", победителем из которой вышла команда Олега Шандрука.

Исходя из результатов и игровых показателей, в сборную 27-го тура чемпионата Украины вошли следующие футболисты:

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Да, "горняки" в очередной раз переехали одесский "Черноморец" по всем игровым компонентам. К тому же голкипер донецкой команды не делал невероятных сейвов, однако его надежная игра на линия позволяла его партнерам спокойно заниматься построением позиционных атак и не бояться контрвыпадов подопечных Романа Григорчука.

Центральный защитник: Богдан Слюбик ("Рух")

В первой половине встречи против "Александрии" у центрбека "львов" были определенные незначительные огрехи в игре при обороне собственных ворот. Однако, в целом Слюбик действовал монолитно и держал структуру. В итоге, гол в концовке матча именно после дальнего удара молодого защитника вырвал для команды Виталия Пономарева ничью.

Центральный защитник: Никита Безуглый ("Металлист 1925")

В поединке против полтавской "Ворсклы" команда Виктора Скрипника не имела права на ошибку. На экваторе первого тайма той Безуглый классно замкнул головой подачу с углового и размочил счет. Это взятие ворот вдохновило харьковскую команду. Также этот гол является первым в сезоне для Никиты. Если говорить об оборонительных действиях, то центрбек был очень заряженным на борьбу и буквально вгрызался в мяч в отборе. К тому же именно 28-летний защитник по сути опекал Фелипе, когда тот привез пенальти в свои ворота, который снял вопрос на счет победителя поединка.

Центральный защитник: Ярослав Ракицкий ("Шахтер")

В матче против "Черноморца" опытный Ярослав заменял по позиции отсутствующего Бондаря. Можно констатировать, что от этой вынужденной замены команда Марино Пушича вообще не потеряла в качестве. Ракицкий действовал надежно и даже сумел отличиться ассистом - 34-летний центрбек из-за пределов штрафной площади верховой подачей в своем фирменном стиле нашел голову Сикана.

Опорный полузащитник: Владимир Бражко ("Динамо")

Когда практически все "Динамо" в прямом смысле стояло в первом тайме игры с "Колосом", Владимир был едва ли не единственным, наравне с Ярмоленко и Шапаренко, кто пытался добавлять динамики своей команды. В общем, поединок против ковалевцев - это еще один солидный матч в исполнении молодого опорника.

Центральный полузащитник: Николай Шапаренко ("Динамо")

Следующим идет партнер Бражко по центру поля столичного коллектива - Шапаренко. Николай, традиционно для себя, был активным у вражеских ворот, что вылилось в дубль из ассистов. Шапаренко действовал классно между линиями, протягивал мяч на дриблинге и направлял атаки.

Центральный полузащитник: Николай Михайленко ("Александрия")

Дубль Михайленко говорит сам за себя. Николай мог стать абсолютным героем для "горожан", дважды выводя свою команду вперед по счету. Однако, дважды сумели сравнивать счет футболисты львовского "Руха". Несмотря на свое амплуа, в обоих эпизодах с забитыми мячами хавбек сыграл как опытный форвард. В первом - понял замысел партнеров в зрелищной комбинации и хладнокровно перебросил голкипера. Во втором - остался незамеченным соперниками и головой расстрелял ворота.

Атакующий полузащитник: Георгий Судаков ("Шахтер")

Георгий - уже канонический гость подобных символических сборных по итогам тура. В поединке против "моряков" Романа Григорчука 10-й номер "горняков" вновь проявил свои лучшие лидерские и игровые качества. Судаков вел игру "Шахтера" и руководил действиями своих партнеров. Первый гол донецкого коллектива - это чистое индивидуальное мастерство молодого таланта. Георгий подхватил мяч и бильярдным ударом в ближний угол из-за пределов штрафной застал врасплох Варакуту. Страж ворот "Черноморца" даже не прыгал в том эпизоде.

Правый вингер: Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Легендарный нападающий киевлян рвется к клубному рекорду по количеству голов в рамках украинского элитного дивизиона. В поединке против "Колоса" Ярмоленко номинально действовал на позиции центрального нападающего. Это вообще не отразилось на качестве игры Андрея. 34-й летний вингер сумел даже поразить ворота ковалевцев с нерабочей правой ноги, классно пробив с границы штрафной зоны. В общем, Ярмола, как и всегда, при любой возможности шел в дриблинг и обострял.

Левый вингер: Игорь Краснопир ("Оболонь")

Поединок против черкасского ЛНЗ не стал самым ярким для Игоря в сезоне, это точно. Тем не менее, именно гол нападающего молодежной сборной Украины при вязкой и тяжелой игре принес "пивоварам" такие невероятно важные три очка в контексте борьбы за выживание. А что еще нужно на данном этапе сезона для "Оболони", как не обеспечение результата?

Форвард: Даниил Сикан ("Шахтер")

Сикан провел свой очередной хороший поединок. В игре с одесситами Даниил классно откликнулся на подачу Ракицкого и в непростой ситуации переправил мяч головой в сетку ворот "моряков". Кроме того, нападающий "горняков" хорошо прочитал ситуацию и заработал пенальти, который в итоге успешно реализовал Кевин, закрыв ту игру.

Главный тренер: Олег Шандрук ("Верес")

После поражения в Киеве от "Динамо" наставник ровенчан сумел в очередной раз перестроить свою команду и добыть такой важный результат. "Верес" на своем поле уверенно переигрывает прямого конкурента за выживание в лице "Миная" и отправляет того на дно турнирной таблицы. Эти три очка подняли ровенский коллектив в зону переходных матчей.

Запасные: Артем Кичак ("Оболонь"), Максим Смиян ("Верес"), Владимир Адамюк ("Днепр-1"), Артем Габелок ("Металлист 1925"), Рамик Гаджиев ("Днепр-1"), Даниил Скорко ("Александрия"), Виталий Дахновский ("Верес"), Ростислав Тарануха ("Оболонь"), Евгений Пастух ("Рух"), Александр Назаренко ("Днепр-1"), Таллес ("Рух"), Владислав Вакула ("Минай"), Владислав Калитвинцев ("Александрия"), Василий Рунич ("Рух"), Эдуардо Герреро ("Заря"), Кевин ("Шахтер").