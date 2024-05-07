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Леоненко: Я не понимаю, почему Артем обиделся на Алиева. Даже голуби знали, что Милевский пил

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И снова тема про ссору двух кентов

Леоненко: Я не понимаю, почему Артем обиделся на Алиева. Даже голуби знали, что Милевский пил

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Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался о конфликте известных украинских экс-футболистов Артема Милевского и Александра Алиева.

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– Виктор Евгеньевич, в Вашей команде ветеранов играет Александр Алиев, а не пробовали позвать его кента Артема Милевского?

– Я предлагал Артему сыграть за нас, еще когда они были друзьями с Алиевым, но он отказался. Возможно, застеснялся или испугался. Это сейчас он играет где-то в медиа-лиге. Видел, что он матерится, но здесь я его поддержу, ведь матерятся очень много людей.

– Алиев и Милевский сейчас поссорились. Вы на чьей стороне?

– Конечно, на стороне моего друга Алиева. Я не понимаю, почему Артем на него обиделся. Даже голуби знали, что Милевский пил. Тем более, Хацкевич ранее сказал, что увидел Артема на прощальном матче Селезнева, и он был похож на существо. К тому же сам Милевский неоднократно публиковал фото и видео, где было видно его состояние. Какие могут быть претензии к Алиеву?

– Вы готовы помирить кентов?

– Я вам что, сваха? Если они сами не захотят помириться, я ничем не смогу помочь. Они сами должны к этому прийти.

– Кто должен сделать первый шаг: Алиев или Милевский?

– Конечно, Милевскому надо сделать первый шаг, Алиев здесь точно не виноват. Артем должен просто извиниться, но все зависит от того, насколько будет упрямым мой друг Алиев – простит он или нет.

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Артем Милевский Александр Алиев Виктор Леоненко
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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