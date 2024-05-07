"Я хотя бы на Феррари ездил, а он эту машину только в кино видел". Милевский ответил Леоненко

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на критику Виктору Леоненко, который сравнял себя с Феррари, а Милевского – с Дэу Ланос.

"Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал о Феррари? Я хотя бы на Феррари ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел.

Кадр он, конечно... Бог! Царь! (смеется)", – сказал Милевский.