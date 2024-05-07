"Я хотя бы на Феррари ездил, а он эту машину только в кино видел". Милевский ответил Леоненко
Артем не остался в долгу
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на критику Виктору Леоненко, который сравнял себя с Феррари, а Милевского – с Дэу Ланос.
"Что-что? Что Виктор Евгеньевич сказал о Феррари? Я хотя бы на Феррари ездил, в отличие от него. А он эту машину только в кино видел.
Кадр он, конечно... Бог! Царь! (смеется)", – сказал Милевский.
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Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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