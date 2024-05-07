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Жуниор Мораес сыграет за команду Лебиги и Шевченко на медиатурнире в Мексике

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Серьезный трансфер для команды

Жуниор Мораес сыграет за команду Лебиги и Шевченко на медиатурнире в Мексике

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера", "Динамо" и сборной Украины Жуниор Мораес сыграет за медиафутбольную команду "UA Steel" посла сборной Украины Михаила Лебиги и президента УАФ Андрея Шевченко.

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Вместе с командой Мораес примет участие в турнире в Мексике. Кроме Украины, будут на турнире будут участвовать такие страны как Бразилия, США, Испания и другие

"С большим удовольствием объявляю, что я стану частью национальной команды Украины в Kings League на событии, которое состоится с 26 мая по 8 июня в Монтеррее, Мексика", — написал Мораес в инстаграме.

Ранее сообщалось, что за команду также сыграют бывшие футболисты сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин и экс-игрок "Динамо" и "Днепра" Валерий Федорчук.

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Также известно, что Михаил Лебига будет президентом "UA Steel". Главной целью поездки команды на турнир станет социальная миссия. Прямые трансляции можно будет посмотреть на Twitch стримера.

Напомним, что Шевченко уже принимал участие в турнире Пике в 2023 году. Тогда обладатель Золотого мяча представлял команду Ultimate Mostoles.

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