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CIES включили украинского форварда в интересный рейтинг

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CIES включили украинского форварда в интересный рейтинг

Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий

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Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг атакующих игроков (форвардов / вингеров), которые больше всего помогают в защите своей команде.

Топ составлялся с учетом двух составляющих: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в защите (данные SkillCorner) и количество давления на соперника без физического контакта или контакта с мячом (данные Wyscout).

Лидером рейтинга является капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

В топе нашлось место и украинцу - Филиппу Будковскому. Форвард "Полесья" занимает 22-е место.

Напомним, что Будковский в нынешнем сезоне УПЛ провел 18 матчей, в которых смог отличиться четырьмя голами.

CIES включили украинского форварда в интересный рейтинг - изображение 1

CIES включили украинского форварда в интересный рейтинг - изображение 2

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Источник:
CIES
Опубликовал: Андрей Мартыник
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