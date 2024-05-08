CIES включили украинского форварда в интересный рейтинг
Кого именно?
Фото - ФК ПОлісся / Автор невідомий
Центр спортивных исследований CIES опубликовал рейтинг атакующих игроков (форвардов / вингеров), которые больше всего помогают в защите своей команде.
Топ составлялся с учетом двух составляющих: расстояние, пройденное на высокой скорости (>25 км/ч) в защите (данные SkillCorner) и количество давления на соперника без физического контакта или контакта с мячом (данные Wyscout).
Лидером рейтинга является капитан "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.
В топе нашлось место и украинцу - Филиппу Будковскому. Форвард "Полесья" занимает 22-е место.
Напомним, что Будковский в нынешнем сезоне УПЛ провел 18 матчей, в которых смог отличиться четырьмя голами.
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