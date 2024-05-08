Грозный: Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине
Экс-тренер Шахтера из Караганды- о Тимощуке
Бывший тренер киевского Арсенала, Шахтера из Караганды Вячеслав Грозный в эксклюзивном комментарии для "УФ" рассказал об отношении к Анатолию Тимощуку.
- Какие мысли у вас появляются, когда вы слышите фамилию Тимощук?
- Я о предателях и сепаратистах не хочу говорить. Это уже не футбольная, а другая составляющая. Может любой человек допустить ошибку, может ошибиться любой тренер, арбитр, функционер. Но предатели... Нет, я даже говорить о них не хочу. Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине. Человек предал родину - и все. Любой, кто остался в России, для меня предатель. Хоть врач, тренер, игрок. Просто нечего комментировать.
- Если бы он стоял сейчас перед вами, то что сказали бы ему?
- Не хотел бы его даже видеть. Он ведет свою жизнь в стране, которая уничтожает нас, украинцев, занимается геноцидом. Как такое может быть?
Напомним, что Анатолий Тимощук продолжает работать в питерском "Зените" во время войны в Украине. Также его ранее лишили всех титулов в Украине
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