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Россия потеряла 970 солдат за сутки на войне в Украине - Генштаб

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Россия потеряла 970 солдат за сутки на войне в Украине - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 970 российских оккупантов.

Также Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 13 танков, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем и другой техники.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 477 430 (+970) человек,
  • танков - 7418 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин - 14 246 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 12 317 (+30) ед,
  • РСЗО - 1057 (+0) ед,
  • средства ПВО - 792 (+0) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11),
  • крылатые ракеты - 2151 (+2),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16 549 (+40) ед,
  • специальная техника - 2019 (+2) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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