Россия потеряла 970 солдат за сутки на войне в Украине - Генштаб
Обновлённые данные
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 970 российских оккупантов.
Также Генштаб ВСУ сообщил об уничтожении 13 танков, 19 боевых бронированных машин, 30 артиллерийских систем и другой техники.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 477 430 (+970) человек,
- танков - 7418 (+13) ед,
- боевых бронированных машин - 14 246 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 12 317 (+30) ед,
- РСЗО - 1057 (+0) ед,
- средства ПВО - 792 (+0) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9728 (+11),
- крылатые ракеты - 2151 (+2),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16 549 (+40) ед,
- специальная техника - 2019 (+2) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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