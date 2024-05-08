Этой ночью произошла массированная атака на энергообъекты в шести областях - Минэнерго

В ночь на 8 мая были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.

Об этом сообщили Минэнерго в Telegram и министр энергетики Украины Герман Галущенко в Facebook.

По словам Галущенко, последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях".

Позже ДТЭК в Telegram проинформировал об обстреле трех украинских теплоэлектростанций.

"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в ДТЭК, это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.