Этой ночью произошла массированная атака на энергообъекты в шести областях - Минэнерго
Очередной весенний удар по энергетике
фото з відкритих джерел
В ночь на 8 мая были атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях.
Об этом сообщили Минэнерго в
По словам Галущенко, последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.
"Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Экономное использование электроэнергии - вклад каждого из нас в победу. Особенно важно ответственное потребление в утренние и вечерние часы. Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях".
Позже
"Серьезно повреждено оборудование. Энергетики в эти минуты работают над ликвидацией последствий атаки", - говорится в сообщении.
Как отметили в ДТЭК, это уже пятый массовый обстрел энергетических объектов компании за последние полтора месяца. Россияне атаковали теплоэлектростанции ДТЭК во время масштабных обстрелов 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.
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