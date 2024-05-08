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Ракетный удар по Украине: силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей

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Ракетный удар по Украине: силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА.

Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"Противник продолжает наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины и других важных стратегических объектах. Я благодарю всех, кто сегодня приложил максимум усилий, чтобы враг не достиг своих целей", - говорится в сообщении.

В целом враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник:

  • одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" (пуск из Тамбовской области);
  • две баллистические ракеты "Искандер-М" (с временно оккупированного Крыма);
  • четыре крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря);
  • 45 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская область, акватория Каспийского моря);
  • одну крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из временно захваченной части Запорожской облсти);
  • 21 ударный БПЛА типа Shahed-131/136 (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область).

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 59 воздушных целей:

  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • четыре крылатые ракеты "Калибр";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69;
  • 20 ударных БПЛА типа Shahed-131/136.
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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