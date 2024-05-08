Коломойскому выдвинуто подозрение в организации заказного убийства

Украинский олигарх и экс-президент "Днепра" Игорь Коломойский получил новое подозрение. На этот раз его обвиняют в заказе убийства.

Об этом информирует Офис Генпрокурора.

В ведомстве фамилии бизнесмена не называют, однако публикуют его фото.

По данным следствия, Коломойский заказал убийство адвоката в 2003 году. Как известно, директор одной из юридических компаний отказался сотрудничать в незаконной сделке.

Действуя по мотивам личной мести, олигарх привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Четверо мужчин напали на адвоката в центре Феодосии и ранили его ножом. Пострадавшего спасли медики, а правоохранители задержали исполнителей заказного убийства.

Теперь полиция установила неопровержимые доказательства, подтверждающие личность заказчика. Сегодня, 8 мая, олигарху вручили подозрение.

Напомним, с сентября 2023 года Игорь Коломойский находится в СИЗО. Он является фигурантом нескольких уголовных дел.