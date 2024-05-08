  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
В тренде

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Общие новости

Ожидаемое развитие событий

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Новина українською

Верховная Рада 8 мая утвердила Указ президента о продлении действия военного положения на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

За такое решение проголосовали 339 депутатов. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

За продление мобилизации проголосовали 336 нардепов.

Это уже 11-е решение парламента о продлении военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны с Россией.

По теме
yellow-arrow
Коломойскому выдвинуто подозрение в организации заказного убийства
yellow-arrow
Ракетный удар по Украине: силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей
yellow-arrow
Этой ночью произошла массированная атака на энергообъекты в шести областях - Минэнерго
военное положение в Украине мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости