Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

Верховная Рада 8 мая утвердила Указ президента о продлении действия военного положения на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

За такое решение проголосовали 339 депутатов. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

За продление мобилизации проголосовали 336 нардепов.

Это уже 11-е решение парламента о продлении военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны с Россией.