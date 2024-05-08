Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
Ожидаемое развитие событий
Верховная Рада 8 мая утвердила Указ президента о продлении действия военного положения на 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.
За такое решение проголосовали 339 депутатов. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока всеобщей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.
За продление мобилизации проголосовали 336 нардепов.
Это уже 11-е решение парламента о продлении военного положения и мобилизации с начала полномасштабной войны с Россией.
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