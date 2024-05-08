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Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

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Осужденные за тяжкие преступления мобилизованы не будут

Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 мая, во время пленарного заседания Верховная Рада разрешила некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ.

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Об этом сообщил в телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, законопроект №11079-1 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

"Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей Родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят", - говорит Гончаренко.

Также он уточнил, что осужденные за тяжкое умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие, за преступления против основ национальной безопасности, согласно принятому законопроекту, не будут мобилизованы.

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Комментарии
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Gican85 (Киев)
08.05.2024 в 16:45
Принудительно или на добровольной основе?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
08.05.2024 в 16:45
Принудительно или на добровольной основе?
Ответить
0
0

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