Украина начнет получать датские F-16 уже летом
Затем пойдут самолеты из Нидерландов
фото из свободных источников
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что летом 2024 года в Украину начнут поступать первые западные истребители F-16. Сначала Киев получит датские самолеты.
Об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.
"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила.
На вопрос о задержке военной помощи министр Нидерландов ответила, что "война сложная и очень уродливая".
"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - добавила Оллонгрен.
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