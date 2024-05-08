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Украина начнет получать датские F-16 уже летом

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Затем пойдут самолеты из Нидерландов

Украина начнет получать датские F-16 уже летом

фото из свободных источников

Новина українською

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен завила, что летом 2024 года в Украину начнут поступать первые западные истребители F-16. Сначала Киев получит датские самолеты.

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Об этом она сказала в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

"С этого лета мы уже готовы предоставлять реальные возможности, сначала начнем присылать датские, потом пойдут и голландские F-16. Конечно, нужна подготовка и с украинской стороны, должна быть подготовлена инфраструктура, обеспечена техническая способность, от запчастей до боеприпасов", - отметила.

На вопрос о задержке военной помощи министр Нидерландов ответила, что "война сложная и очень уродливая".

"Если спросить украинского бойца, который стоит в окопах на фронте, то, конечно, возможно, это долго длится и помощи недостаточно", - добавила Оллонгрен.

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Источник:
Цензор.НЕТ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Черноморчик (Одесса )
08.05.2024 в 17:15
Так хочется просто прочитать , что ф16 сбило 3 сушки и 2 мига , а не вот это . С нового года завтраками кормят.
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Комментарии 1
Черноморчик (Одесса )
08.05.2024 в 17:15
Так хочется просто прочитать , что ф16 сбило 3 сушки и 2 мига , а не вот это . С нового года завтраками кормят.
Ответить
0
0

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