Олег Федорчук: Леоненко был футболистом, который делал разницу. Милевский – яркий, но никогда не был лидером на поле
Продолжаем сравнивать
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук сравнил бывших нападающих "Динамо" Виктора Леоненко и Артема Милевского.
Напомним, что недавно Леоненко говорил, что в игровом план "он - Феррари, а Милевский - Дэу Ланос", что вызвало массу споров у болельщиков.
"Леоненко был футболистом, который делал разницу и мог решить исход матча. Милевский в этом плане ему уступает. Артем – яркий, но никогда не был лидером на поле. Леоненко 2, с натяжкой 3 сезона был лучшим футболистом в Украине. Милевский таковым никогда не был.
Еще разница между ними заключается в том, что карьера Леоненко была укорочена руководством "Динамо" – его не отпускали, завышали цену и т.д., а Милевский сам себе ее укоротил своими нарушениями режима.
Если бы Леоненко отпустили из "Динамо", то он спокойно мог бы заиграть в Европе, в том же "Кайзерслаутерне", который им интересовался. А Милевским я даже не помню, чтобы кто-то серьезно интересовался. У Леоненко осталась недосказанность в карьере, все-таки, он мало игр сыграл.
Но оба они, и Леоненко, и Милевский, оставили большой след в украинском футболе. Также они стали хорошим примером для молодых игроков – чтобы не повторять их ошибки. Леоненко – это наш Джордж Бест, а Милевский – наш Гаскойн", - рассказал Федорчук.
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