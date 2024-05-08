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Олег Федорчук: Леоненко был футболистом, который делал разницу. Милевский – яркий, но никогда не был лидером на поле

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Олег Федорчук: Леоненко был футболистом, который делал разницу. Милевский – яркий, но никогда не был лидером на поле

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Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук сравнил бывших нападающих "Динамо" Виктора Леоненко и Артема Милевского.

Напомним, что недавно Леоненко говорил, что в игровом план "он - Феррари, а Милевский - Дэу Ланос", что вызвало массу споров у болельщиков.

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"Леоненко был футболистом, который делал разницу и мог решить исход матча. Милевский в этом плане ему уступает. Артем – яркий, но никогда не был лидером на поле. Леоненко 2, с натяжкой 3 сезона был лучшим футболистом в Украине. Милевский таковым никогда не был.

Еще разница между ними заключается в том, что карьера Леоненко была укорочена руководством "Динамо" – его не отпускали, завышали цену и т.д., а Милевский сам себе ее укоротил своими нарушениями режима.

Если бы Леоненко отпустили из "Динамо", то он спокойно мог бы заиграть в Европе, в том же "Кайзерслаутерне", который им интересовался. А Милевским я даже не помню, чтобы кто-то серьезно интересовался. У Леоненко осталась недосказанность в карьере, все-таки, он мало игр сыграл.

Но оба они, и Леоненко, и Милевский, оставили большой след в украинском футболе. Также они стали хорошим примером для молодых игроков – чтобы не повторять их ошибки. Леоненко – это наш Джордж Бест, а Милевский – наш Гаскойн", - рассказал Федорчук.

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Артем Милевский Виктор Леоненко Олег Федорчук
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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adey (Korosten)
08.05.2024 в 18:28
Мілевський теж забивав вирішальні голи і вигравав матчі. Його "панєнка" зробила різницю на стадії 1/8 ЧС2006 серії пенальті. і статистика їх голів у матчах за Динамо Київ і збірну України майже однакова. тому доволі спірними є такі твердження Федорчука. при всій повазі...
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Комментарии 2
adey (Korosten)
08.05.2024 в 18:28
Мілевський теж забивав вирішальні голи і вигравав матчі. Його "панєнка" зробила різницю на стадії 1/8 ЧС2006 серії пенальті. і статистика їх голів у матчах за Динамо Київ і збірну України майже однакова. тому доволі спірними є такі твердження Федорчука. при всій повазі...
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1
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Лекарь (село Дарниця)
08.05.2024 в 18:28
Цікаво, з ким саме робив різницю вітя леоненко? Назвіть цих грандів. Вітя леоненко був завжди ледачим гравцем, ходив пішки, а бігав тільки тоді, коли на нього грали. Конкурентів в часи віті леоненко в Динамо майже не було. Зате нахабності зараз вистачає, називати себе улюбленого феррарі. Велосипед ти педальний, вітя. Ось ти хто
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