100 дней при Шевченко. УАФ представила первый отчет о работе новой команды
Андрей Николаевич пробует внедрять свою программу "9 шагов для развития украинского футбола"
Фото Павла Кубанова - УАФ
25 января новым президентом Украинской ассоциации футбола единогласно был избран Андрей Шевченко.
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Перед выборами Андрей Николаевич презентовал присутствующим и всей футбольной общественности свою программу "9 шагов для развития украинского футбола".
Спустя 100 дней после избрания Шевченко УАФ представила отчет о первых шагах по реформированию украинского футбола.
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