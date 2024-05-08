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100 дней при Шевченко. УАФ представила первый отчет о работе новой команды

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Андрей Николаевич пробует внедрять свою программу "9 шагов для развития украинского футбола"

100 дней при Шевченко. УАФ представила первый отчет о работе новой команды

Фото Павла Кубанова - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

25 января новым президентом Украинской ассоциации футбола единогласно был избран Андрей Шевченко.

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Перед выборами Андрей Николаевич презентовал присутствующим и всей футбольной общественности свою программу "9 шагов для развития украинского футбола".

Спустя 100 дней после избрания Шевченко УАФ представила отчет о первых шагах по реформированию украинского футбола.

Отчет 100 дней работы новой команды УАФ.

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