Монзуль: Основная цель комитета арбитров – улучшение качества арбитража и прозрачность в работе
Екатерина Монзуль 100 дней возглавляет Комитет арбитров
Фото Павла Кубанова - УАФ
Глава Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль оценила первые 100 дней работы на новой должности.
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"Первым шагом после моего назначения председателем комитета арбитров УАФ стала смена состава комитета. Что касается реформы арбитража, то наша основная цель – это улучшение качества арбитража и прозрачность в работе комитета.
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Говоря о прозрачности, я имею в виду формирование списков арбитров в разных лигах, процедуры назначения на матчи и тестирование арбитров. Все должно быть открытым и понятным – как для самих арбитров, так и для футбольного сообщества", - сказала Монзуль.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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