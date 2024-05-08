Сабо: Леоненко был классным футболистом, и если бы не пиво и его бурчаловка, мог бы заиграть даже за Реал или Барсу
Слово тренеру, который работал и с Милевским и с Леоненко
Getty Images / Global Images Ukraine
Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо сравнил бывших нападающих "Динамо" Виктора Леоненко и Артема Милевского.
Напомним, что недавно Леоненко говорил, что в игровом план "он - Феррари, а Милевский - Дэу Ланос", что вызвало массу споров у болельщиков.
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– Кто был более сильным форвардом: Леоненко или Милевский?
– Конечно, Леоненко. Он выше по классу. У него было все: скорость, удар, координация, даже головой отлично играл при его-то небольшом росте – прыгучий такой. Милевский – игрок совсем другого плана, скорости у него вообще не было, он на месте возился с мячом, прикрывал корпусом.
– Характеры у обоих тоже непростые. Как боролись с Милевским?
– Милевского и Алиева я дважды брал на сборы с первой командой "Динамо" и оба раза отправлял обратно из-за пьянок. Помню, они должны были ехать от нас в молодежную сборную, которую возглавлял Михайличенко.
Рано утром я говорю администратору: "Позови Алиева и Милевского, за ними уже такси приехало". Они должны были в аэропорт ехать. Администратор вернулся ошарашенным: "Йожеф Йожефович, они встать не могут". Ну как они умудрились, а?! Я же вечером проверял, все нормально было! Наверное, ночью прилично выпили. Я их поставил под душ, чтобы привести в чувство и отправил в молодежку. А что с ними сделал Михайличенко, я уже не помню.
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Алиев и Милевский сами себя уничтожили. Сейчас Алиев служит в ВСУ – молодец, спасибо ему. Он и Милевскому помог, в клинику его положил, но они почему-то поссорились. Слава Богу, что Артем сейчас выздоровел, желаю ему только здоровья. Он хочет еще играть в футбол, бегает за какую-то команду, но его время уже прошло.
– А с Леоненко как Вы ладили?
– Леоненко любил пиво употреблять. Однажды на сборах в Германии я нашел у него десять пустых банок из-под пива. Но на тренировках он работал хорошо, хотя постоянно ворчал себе под нос, был вечно чем-то недоволен. Леоненко считал себя великим, а других – посредственностями. Это обычное зазнайство. В Киев он приехал из московского "Динамо", где его тренировал Валерий Газзаев. Газзаев мне тогда сказал: "Йожеф, ты с ним еще намучаешься". Как оказалось, был прав. Леоненко был классным футболистом, и если бы не пиво и его бурчаловка, то он мог заиграть за любую команду мира, включая "Реал" и "Барселону".
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