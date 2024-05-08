  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне нанесли удар по школьному стадиону в Харькове, где дети играли в футбол
В тренде

Россияне нанесли удар по школьному стадиону в Харькове, где дети играли в футбол

Общие новости
Обновлено

Известно о 7 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии

Россияне нанесли удар по школьному стадиону в Харькове, где дети играли в футбол

t.me/synegubov

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

8 мая Россия нанесла удар по территории школы в Салтовском районе Харькова, ранения получили по меньшей мере трое детей и двое взрослых.

Читайте такжеРакетный удар по Украине: силы ПВО уничтожили 59 воздушных целей

"В который раз был обстрелян Харьков. К сожалению, ракета попала на стадион, где гуляли дети. Трое раненых, двое детей в тяжелом состоянии. Сейчас они едут в больницу в карете скорой помощи. Один ребенок более — менее нормальный, но тоже ранен", — сказал мэр города Игорь Терехов.

Трое детей, раненых в результате попадания РФ по Харькову, в момент удара играли в футбол, рассказал Суспільне Харків начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

"Двое в тяжелом состоянии. У одного мальчика - травматическая ампутация", - отметил он.

Позже, как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 7.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Среди них 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое ребят в тяжелом состоянии, один парень и девочка - в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.

55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени также доставлен в больницу.

Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии - им оказана помощь на месте.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25.

По теме
yellow-arrow
Олег Федорчук: Леоненко был футболистом, который делал разницу. Милевский – яркий, но никогда не был лидером на поле
yellow-arrow
100 дней при Шевченко. УАФ представила первый отчет о работе новой команды
yellow-arrow
Украина начнет получать датские F-16 уже летом
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
08.05.2024 в 18:30
Підори рашистські
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
08.05.2024 в 18:30
Підори рашистські
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости