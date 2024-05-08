Россияне нанесли удар по школьному стадиону в Харькове, где дети играли в футбол

8 мая Россия нанесла удар по территории школы в Салтовском районе Харькова, ранения получили по меньшей мере трое детей и двое взрослых.

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"В который раз был обстрелян Харьков. К сожалению, ракета попала на стадион, где гуляли дети. Трое раненых, двое детей в тяжелом состоянии. Сейчас они едут в больницу в карете скорой помощи. Один ребенок более — менее нормальный, но тоже ранен", — сказал мэр города Игорь Терехов.

Трое детей, раненых в результате попадания РФ по Харькову, в момент удара играли в футбол, рассказал Суспільне Харків начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

"Двое в тяжелом состоянии. У одного мальчика - травматическая ампутация", - отметил он.

Позже, как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, количество пострадавших возросло до 7.

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Среди них 8-летняя девочка и трое юношей 14, 14 и 15 лет. Двое ребят в тяжелом состоянии, один парень и девочка - в среднем. Все госпитализированы в медучреждение.

55-летний гражданский мужчина с травмами средней степени также доставлен в больницу.

Две женщины 80 и 32 лет в легком состоянии - им оказана помощь на месте.

Напомним, взрыв был слышен в Харькове около 11:10. Также взрыв был слышен и в 11:20. Еще два взрыва раздались около 13:25.