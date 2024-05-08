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УАФ привлекла тренеров из академии Манчестер Сити к подготовке украинских кадров

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Британские специалисты будут делиться опытом и помогать украинским коллегам

УАФ привлекла тренеров из академии Манчестер Сити к подготовке украинских кадров

instagram.com/mcfc.academy

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УАФ разрабатывает методологию подготовки кадров для работы в детско-юношеском футболе.

Об этом говорится в отчете организации про первые 100 дней работы команды нового президента Ассоциации Андрея Шевченко.

Отмечается, что для работы в этом направлении привлекаются специалисты из академии "Манчестер Сити".

Также УАФ достигла договоренности с академией по обучению 25 тренеров по лучшим мировым практикам.

"Для нас большая честь делиться своими знаниями и способствовать развитию молодых звезд украинского футбола. У Украины огромный футбольный потенциал, который, по нашему мнению, не реализован полностью.

Мы уверены, что наше сотрудничество даст положительные результаты и еще больше расширит возможности для развития украинских тренеров", – сказал директор партнерских школ "Манчестер Сити" Джонатан Смит.

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Манчестер Сити УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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