УАФ привлекла тренеров из академии Манчестер Сити к подготовке украинских кадров
Британские специалисты будут делиться опытом и помогать украинским коллегам
instagram.com/mcfc.academy
УАФ разрабатывает методологию подготовки кадров для работы в детско-юношеском футболе.
Об этом говорится в
Отмечается, что для работы в этом направлении привлекаются специалисты из академии "Манчестер Сити".
Также УАФ достигла договоренности с академией по обучению 25 тренеров по лучшим мировым практикам.
"Для нас большая честь делиться своими знаниями и способствовать развитию молодых звезд украинского футбола. У Украины огромный футбольный потенциал, который, по нашему мнению, не реализован полностью.
Мы уверены, что наше сотрудничество даст положительные результаты и еще больше расширит возможности для развития украинских тренеров", – сказал директор партнерских школ "Манчестер Сити" Джонатан Смит.
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