УАФ привлекла тренеров из академии Манчестер Сити к подготовке украинских кадров

УАФ разрабатывает методологию подготовки кадров для работы в детско-юношеском футболе.

Об этом говорится в отчете организации про первые 100 дней работы команды нового президента Ассоциации Андрея Шевченко.

Отмечается, что для работы в этом направлении привлекаются специалисты из академии "Манчестер Сити".

Также УАФ достигла договоренности с академией по обучению 25 тренеров по лучшим мировым практикам.

"Для нас большая честь делиться своими знаниями и способствовать развитию молодых звезд украинского футбола. У Украины огромный футбольный потенциал, который, по нашему мнению, не реализован полностью.

Мы уверены, что наше сотрудничество даст положительные результаты и еще больше расширит возможности для развития украинских тренеров", – сказал директор партнерских школ "Манчестер Сити" Джонатан Смит.