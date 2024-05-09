Магический Реализм в ЛЧ, повторный заход фиалок в ЛК и клаусула Довбика. Главные новости за 8 мая

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 8 мая.

Короли камбеков сделали это снова. "Реал" за 4 минуты перевернул проигранный матч с "Баварией" в выигранный. Героем встречи стал Хоселу. В финале Мадрид ждёт встреча с дортмундской "Боруссией".

"Фиорентина" второй год кряду сыграет в финале Лиги конференций. "Фиалки" в среду сыграли вничью с "Брюгге" на выезде, удержав минимальный перевес, добытый в первой встрече. В четверг пройдёт второй полуфинал, в котором "Олимпиакос" попробует удержать преимущество в два мяча против "Астон Виллы".

СМИ удалось выяснить клаусулу Артёма Довбика в "Жироне". Речь идёт о солидных 50 миллионах евро, но каталонский клуб сможет выручить лишь 70 процентов от этой суммы. Остальное пойдёт "Днепру-1" и "Митьюлланду". Напомним, Довбик является лучшим голеадром Ла Лиги с 21 голом.

"Челси" выиграл борьбу за бразильского вундеркинда "Палмейраса". На 17-летнего Эстевана Виллиана лондонцы заплатят 32 млн евро + бонусы. На вингера также претендовала "Бавария". К новому клубу Эстеван сможет присоединиться только через год.

Стали известны детали исчезновения футболист "Хуста" Николай Сираш. В среду игрок Первой лиги был похищен работниками ТЦК. По информации СМИ, Сираш уже находится в воинской части, где проходит подготовку. УАФ при этом полностью дистанцировалась от скандала.