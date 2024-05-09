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Минус 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага

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Более 230 единиц уничтоженной техники

Минус 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За последние сутки украинские военные уничтожили 11 танков, 35 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системм, сорок одну крылатую ракету и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 09.05.24.

  • личного состава - около 478730 (+1300) человек,
  • танков - 7429 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 14281 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 12340 (+23) ед,
  • РСЗО - 1058 (+1) ед,
  • средства ПВО - 793 (+1) ед,
  • самолетов - 349 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47),
  • крылатые ракеты - 2192 (+41),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16618 (+69) ед,
  • специальная техника - 2027 (+8)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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