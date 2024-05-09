Минус 1300 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям врага
Более 230 единиц уничтоженной техники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За последние сутки украинские военные уничтожили 11 танков, 35 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системм, сорок одну крылатую ракету и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери российских оккупантов с 24.02.22 по 09.05.24.
- личного состава - около 478730 (+1300) человек,
- танков - 7429 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 14281 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 12340 (+23) ед,
- РСЗО - 1058 (+1) ед,
- средства ПВО - 793 (+1) ед,
- самолетов - 349 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9775 (+47),
- крылатые ракеты - 2192 (+41),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 16618 (+69) ед,
- специальная техника - 2027 (+8)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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