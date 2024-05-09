В пределах одной области. Силы ПВО ночью уничтожили 17 шахедов
Отчёт командования
Zelenskiy Official
Воздушные Силы ВСУ в ночь на 9 мая уничтожили 17 российских беспилотников в Одесской области.
Об этом
"В ночь на 9 мая 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда - Крым", - говорится в его телеграмм-канале.
Отмечается, что в результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожено 17 ударных БПЛА в Одесской области.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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