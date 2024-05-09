В России заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Краснодарском крае и обстреле Белгорода
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ASTRA
В ночь на 9 мая была атакована нефтебаза в селе Юровка под Анапой, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.
"По данным ЕДДС Анапы, около шести БпЛА были подавлены, однако несколько упало на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров", - говорится в сообщении.
В сети было обнародовано видео якобы этого удара с применением беспилотника по базе.
Позже российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожарах в российском Белгороде. Атаку подтвердил и губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечают, что есть прямые попадания в многоквартирные дома и автомобили. Среди пострадавших 8 россиян - семеро взрослых и один ребенок. Четыре человека получили осколочные ранения. Трое пострадавших получили медицинскую помощь на месте.
Повреждения получили 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, 1 частный жилой дом и 37 транспортных средств.
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