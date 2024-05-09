Дроны атаковали российский НПЗ за 1400 км от границы с Украиной
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Беспилотники атаковали завод "Салаватнефтеоргсинтез" в городе Салават республики Башкортостан (Башкирия).
Об этом сообщили российские Telegram-каналы.
По данным Telegram-канала Baza, беспилотник ударил в установку каталитического крекинга. После этого сотрудники предприятия услышали взрыв и увидели дым в районе Южной проходной.
Также сообщается, что по словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, сейчас на месте работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Предварительно, пострадавших нет.
Отметим, НПЗ в Башкирии, который атаковал дрон, находится примерно в 1400-1500 км от границы с Украиной. Сам завод принадлежит "Газпрому".
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