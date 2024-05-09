Грозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать
Известный тренер еще не планирует завершать карьеру
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Известный украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему больше не тренирует и планирует ли вообще возвращаться к этому делу.
"Для того, чтобы тренировать нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы доводить игроков и не заниматься коррупцией. Я - независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников.
Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких "мусорных" футболистов нельзя будет заводить в клуб у меня, нельзя разной грязью заниматься. Да, со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития.
Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать", - сказал Грозный.
Отметим, что 67-летний специалист находится без клуба с июня 2020, когда покинул "Шахтер" из Караганды.
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