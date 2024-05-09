  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Грозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать
В тренде

Грозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать

Общие новости
Обновлено

Известный тренер еще не планирует завершать карьеру

Грозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему больше не тренирует и планирует ли вообще возвращаться к этому делу.

"Для того, чтобы тренировать нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы доводить игроков и не заниматься коррупцией. Я - независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников.

Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких "мусорных" футболистов нельзя будет заводить в клуб у меня, нельзя разной грязью заниматься. Да, со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития.

Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать", - сказал Грозный.

Отметим, что 67-летний специалист находится без клуба с июня 2020, когда покинул "Шахтер" из Караганды.

Читайте такжеГрозный: Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине
По теме
yellow-arrow
Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
yellow-arrow
Дроны атаковали российский НПЗ за 1400 км от границы с Украиной
yellow-arrow
В России заявили об атаке БпЛА на нефтебазу в Краснодарском крае и обстреле Белгорода
Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости