Грозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный объяснил, почему больше не тренирует и планирует ли вообще возвращаться к этому делу.

"Для того, чтобы тренировать нужно иметь агента, который тебя устраивает, чтобы доводить игроков и не заниматься коррупцией. Я - независимый, и у меня отношения с владельцами клубов и менеджментом без посредников.

Поэтому, скажем так, многие не заинтересованы в моем приходе в команду, потому что никаких "мусорных" футболистов нельзя будет заводить в клуб у меня, нельзя разной грязью заниматься. Да, со мной тяжело и говорить можно только о футболе и прогрессе игроков, системе развития.

Мне нравится футбол, нравится выходить на поле. Я, конечно, еще буду тренировать", - сказал Грозный.