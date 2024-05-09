Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
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Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы.
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Об этом говорится в Указе № 309/2024, который
"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - гласит текст указа.
На должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный был назначен 27 июля 2021 года. Уже 8 февраля 2024 года он ушел в отставку. На его место президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
Зато 8 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
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