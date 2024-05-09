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Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы

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Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы

фото из свободных источников

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Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного с военной службы.

Об этом говорится в Указе № 309/2024, который обнародовал Офис президента.

"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - гласит текст указа.

На должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный был назначен 27 июля 2021 года. Уже 8 февраля 2024 года он ушел в отставку. На его место президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Зато 8 марта Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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Источник:
Офіс президента
Опубликовал: Александр Бураков
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