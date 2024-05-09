Залужный назначен послом Украины в Британии

Президент Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом нашего государства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента сегодня, 9 мая.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе.

Ранее сообщалось об увольнении Залужного с военной службы по состоянию здоровья.

Валерий Залужный был назначен Верховным главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако 8 февраля 2024 года он подал в отставку.