Залужный назначен послом Украины в Британии
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Фото: facebook.com/CinCAFU / Автор невідомий
Президент Владимир Зеленский назначил экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного послом нашего государства в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента сегодня, 9 мая.
"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в указе.
Ранее
Валерий Залужный был назначен Верховным главнокомандующим ВСУ 27 июля 2021 года. Однако 8 февраля 2024 года он подал в отставку.
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