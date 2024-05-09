Из-за обстрелов из эксплуатации выведены две ГЭС - Укргидроэнерго
Неприятные новости из госведомства
t.me/ukrhydroenergo
После вчерашних российских обстрелов две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.
Об этом информирует пресс-служба Укргидроэнерго.
"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.
На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", - говорится в сообщении компании.
Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В целом враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.
Популярное сейчас
- Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?
- Лунин дал оценку волевой победе Реала над Баварией в Лиге чемпионов
- Магический Реализм в ЛЧ, повторный заход фиалок в ЛК и клаусула Довбика. Главные новости за 8 мая
- Кополовец: Тимощук всем показывал, что он искренний украинец, а потом так предать это все...
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО