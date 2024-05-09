Из-за обстрелов из эксплуатации выведены две ГЭС - Укргидроэнерго

После вчерашних российских обстрелов две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

Об этом информирует пресс-служба Укргидроэнерго.

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары. На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В целом враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.