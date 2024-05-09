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Из-за обстрелов из эксплуатации выведены две ГЭС - Укргидроэнерго

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Из-за обстрелов из эксплуатации выведены две ГЭС - Укргидроэнерго

t.me/ukrhydroenergo

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После вчерашних российских обстрелов две гидроэлектростанции выведены из эксплуатации.

Об этом информирует пресс-служба Укргидроэнерго.

"Враг продолжает массированно атаковать и уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины, нанося разрушительные целенаправленные удары.

На сегодня вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения. Уничтоженное оборудование требует немалых усилий для ремонта, восстановления и значительных финансовых средств. Сейчас поддержка, помощь и решительные действия международного сообщества как никогда чрезвычайно важны", - говорится в сообщении компании.

Напомним, в ночь на 8 мая российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА. В целом враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник.

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Источник:
Укргідроенерго
Опубликовал: Александр Бураков
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