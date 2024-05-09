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Коломойского взяли под стражу по делу об организации заказного убийства без права залога

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Коломойского подозревают в организации заказного убийства юриста

Коломойского взяли под стражу по делу об организации заказного убийства без права залога

Ґрати

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Олигарх и экс-президент "Днепра" Игорь Коломойский будет находиться под стражей до 7 июля 2024 года без права на залог.

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Об этом сообщает издание Ґрати.

Согласно решению Печерского райсуда он будет находиться под стражей до 7 июля 2024-го без права на залог.

Коломойского подозревают в организации заказного убийства юриста Сергея Карпенко, директора украинско-американской Консалтинговой компании "Фарго" еще в 2003 году в Феодосии. Он свою вину отрицает.

Олигарх со 2 сентября находится в изоляторе Службы безопасности Украины по подозрению Бюро экономической безопасности в мошенничестве и легализации имущества. Мера пресечения по этому подозрению предусматривала его арест до 2 июня с залогом в размере 1,9 млрд грн. По новому подозрению залог не предусмотрен.

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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
09.05.2024 в 17:10
Нагадує схему Березовський - Пуйло
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Комментарии 2
Віктор Бокасса (Betwmount)
09.05.2024 в 17:10
Нагадує схему Березовський - Пуйло
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1
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.05.2024 в 17:36
Думаєш на свого "хрещеного батька" руку підніме ? Хоча хз , що в тих хабадників в голові ...
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