Зеленский сменил командующего ССО
Новым командующим стал Александр Трепак
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.
Об этом говорится в указах от 9 мая на сайте главы государства.
"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины...
Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указах.
Напомним, что выходец из ГУР МОУ Сергей Лупанчук возглавил ССО ВСУ в ноябре 2023 года после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. За все время пребывания в должности Силы спецопераций ни разу не показали лицо Лупанчука.
По данным из открытых источников, Александр Трепак - военный Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал. Защищал Донецкий аэропорт.
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