Зеленский сменил командующего ССО

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Лупанчука с должности должности командующего Сил специальных операций ВСУ и назначил на эту должность Героя Украины Александра Трепака.

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Об этом говорится в указах от 9 мая на сайте главы государства.

"Уволить Лупанчука Сергея Константиновича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины...

Назначить Трепака Александра Сергеевича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", - говорится в указах.

Напомним, что выходец из ГУР МОУ Сергей Лупанчук возглавил ССО ВСУ в ноябре 2023 года после скандального увольнения с этой должности генерал-майора Виктора Хоренко. За все время пребывания в должности Силы спецопераций ни разу не показали лицо Лупанчука.

По данным из открытых источников, Александр Трепак - военный Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, Герой Украины, бригадный генерал. Защищал Донецкий аэропорт.