  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Грозный - о возрасте тренеров: Скажите Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется
В тренде

Грозный - о возрасте тренеров: Скажите Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется

Общие новости
Обновлено

Специалист считает, что возраст для тренера - не главное

Грозный - о возрасте тренеров: Скажите Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

67-летний украинский специалист Вячеслав Грозный считает, что возраст не влияет и не мешает тренировать.

Читайте такжеГрозный: Мне нравится футбол. Я, конечно, еще буду тренировать

"Некоторые менеджеры и агенты лоббируют свои интересы и рассказывают, в каком возрасте нужно тренировать. Скажите значительно старше меня Мирче Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется, и все.

Да, есть молодой Юлиан Нагельсманн, который тренирует сборную Германии. О чем это говорит? Что нет никакой разницы, сколько лет человеку. Ни национальность, ни возраст не должны влиять на то, умеешь ли ты тренировать, растут ли у тебя игроки, играет ли у тебя команда в современный футбол. А не агенты должны подстраивать. Это чушь, которую я не принимаю.

Есть молодые и достаточно талантливые специалисты, но их немного. Почему? Потому что нужно получить опыт. Я живу в другой системе. Я не люблю хайпа, я достаточно серьезный человек. Слышал я вопрос, что нужны иностранные тренеры. Лобановский лучше всех иностранцев работал у нас в Украине. Базилевич шикарно работал, Прокопенко и другие. Днепр почему-то при Мироне Маркевиче, а не Хуанде Рамосе дошел до финала Лиги Европы. Те, кто проповедует эти идеи, они лучше разбираются в футболе? Мне смешно, просто смешно.

Спрашивали у меня, почему спортивным директором не работаю. Мне нравится тренировать. Да, сейчас я читаю лекции, общаюсь с коллегами. Я люблю футбол. Но к работе вернусь, буду тренировать", - сказал Грозный.

По теме
yellow-arrow
Зеленский сменил командующего ССО
yellow-arrow
Коломойского взяли под стражу по делу об организации заказного убийства без права залога
yellow-arrow
Из-за обстрелов из эксплуатации выведены две ГЭС - Укргидроэнерго
Мирча Луческу Вячеслав Грозный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.05.2024 в 17:33
Ага , деменція це прям родзинка деякого тренера .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
09.05.2024 в 17:33
Ага , деменція це прям родзинка деякого тренера .
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости