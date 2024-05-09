Грозный - о возрасте тренеров: Скажите Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется

67-летний украинский специалист Вячеслав Грозный считает, что возраст не влияет и не мешает тренировать.

"Некоторые менеджеры и агенты лоббируют свои интересы и рассказывают, в каком возрасте нужно тренировать. Скажите значительно старше меня Мирче Луческу, что он не будет в 78 лет тренировать – он посмеется, и все.

Да, есть молодой Юлиан Нагельсманн, который тренирует сборную Германии. О чем это говорит? Что нет никакой разницы, сколько лет человеку. Ни национальность, ни возраст не должны влиять на то, умеешь ли ты тренировать, растут ли у тебя игроки, играет ли у тебя команда в современный футбол. А не агенты должны подстраивать. Это чушь, которую я не принимаю.

Есть молодые и достаточно талантливые специалисты, но их немного. Почему? Потому что нужно получить опыт. Я живу в другой системе. Я не люблю хайпа, я достаточно серьезный человек. Слышал я вопрос, что нужны иностранные тренеры. Лобановский лучше всех иностранцев работал у нас в Украине. Базилевич шикарно работал, Прокопенко и другие. Днепр почему-то при Мироне Маркевиче, а не Хуанде Рамосе дошел до финала Лиги Европы. Те, кто проповедует эти идеи, они лучше разбираются в футболе? Мне смешно, просто смешно.

Спрашивали у меня, почему спортивным директором не работаю. Мне нравится тренировать. Да, сейчас я читаю лекции, общаюсь с коллегами. Я люблю футбол. Но к работе вернусь, буду тренировать", - сказал Грозный.