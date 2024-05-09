Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа.

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Об этом свидетельствуют карточки законопроектов на сайте Верховной Рады.

Отметим, что это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

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8 мая Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.