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Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

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До 11-го августа

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию

Zelenskiy Official

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продлении срока проведения всеобщей мобилизации с 14 мая по 11 августа.

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Об этом свидетельствуют карточки законопроектов на сайте Верховной Рады.

Отметим, что это уже одиннадцатое продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России.

6 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации.

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8 мая Верховная Рада утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации до 11 августа 2024 года.

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Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.05.2024 в 19:11
... и заключение в тюряге Героя Украины Червинского по беспределу..
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.05.2024 в 19:11
... и заключение в тюряге Героя Украины Червинского по беспределу..
Ответить
1
0

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