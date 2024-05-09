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Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евро-2024 по сокке

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Обновлено

Наша команда с минимальным счетом обыграла Албанию

Сборная Украины досрочно вышла в плей-офф Евро-2024 по сокке

Фото: Socca Federation

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела третий матч группового раунда Евро-2024 по сокке, где победила Албанию.

Первый тайм завершился с нулями на табло. Первый и единственный мяч в игре забил игрок сборной Украины Вадим Бурлай на 32-й минуте матча.

Таким образом Украина получила три зачетных балла и вышла на промежуточное первое место в группе. Теперь нашей команде предстоит сыграть со сборной Франции.

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В параллельном матче Сербия одержала победу над Литвой (4:3) и позволила Украине выйти в плей-офф.

Евро-2024. Второй тур
Украина — Албания 1:0
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Комментарии
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Gican85 (Киев)
09.05.2024 в 22:04
Все, что я знаю про саке это то, что его пьют горячим
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
09.05.2024 в 22:04
Все, что я знаю про саке это то, что его пьют горячим
Ответить
0
1

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