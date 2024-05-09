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Германия купит три установки HIMARS и передаст их Украине

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Они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией

Германия купит три установки HIMARS и передаст их Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Германия совместно с Соединенными Штатами Америки передаст Украине дополнительные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время общения с журналистами.

"Совместно с американцами мы поставим в Украину три пусковые установки большой массы HIMARS", - сказал он.

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По его словам, они находятся на балансе других западных вооруженных сил и будут оплачены Германией.

"Мы также еще раз решительно подтвердили, насколько важны НАТО, но и особенно наши европейские партнеры, когда речь идет о том, как мы поддерживаем Украину, какое значение и какую опасность скрывает в себе нападение Путина на Украину для безопасности в Европе и в мире", - сказал Писториус.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колесном шасси. Ранее США передали Украине десятки таких установок, которые могут точечно бить дальнобойными ракетами по тылам противника.

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