Известен полный состав команды Лебиги и Шевченко на медиатурнире в Мексике

Медиафутбольная команда UA Steel объявила имена еще несколько игроков, которые примут участие в турнире в Мексике Kings World Cup.

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Ими стали Артем Федецкий, Марлос, Дарио Срна, Эдмар, Николай Морозюк и Дмитрий Чигринский.

Ранее сообщалось, что участниками команды также стали Андрей Шевченко, Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин, Валерий Федорчук и Жуниор Мораес.

Также известно, что Михаил Лебига будет президентом "UA Steel".

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Главной целью поездки команды на турнир станет социальная миссия. Прямые трансляции можно будет посмотреть на Twitch стримера.

Турнир Kings World Cup организует Жерар Пике. Он пройдет в Мексике со 2-го по 8 июня. Кроме Украины, будут участвовать Бразилия, США, Испания и другие.