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Почти тысяча оккупантов и 47 артсистем. Генштаб подытожил потери России в войне

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Почти тысяча оккупантов и 47 артсистем. Генштаб подытожил потери России в войне

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, сожгли 47 артиллерийских систем и 32 ББМ.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 10.05.24:

  • личного состава - около 479710 (+980) человек
  • танков - 7434 (+5)
  • боевых бронированных машин - 14313 (+32)
  • артиллерийских систем - 12387 (+47)
  • РСЗО - 1062 (+4)
  • средства ПВО - 795 (+2)
  • самолетов - 349 (+0)
  • вертолетов - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9826 (+51)
  • крылатые ракеты - 2192 (0)
  • корабли /катера - 26 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73)
  • специальная техника - 2031 (+4)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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