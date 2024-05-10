Почти тысяча оккупантов и 47 артсистем. Генштаб подытожил потери России в войне
Также уничтожено много автотехники
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 980 оккупантов, сожгли 47 артиллерийских систем и 32 ББМ.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 10.05.24:
- личного состава - около 479710 (+980) человек
- танков - 7434 (+5)
- боевых бронированных машин - 14313 (+32)
- артиллерийских систем - 12387 (+47)
- РСЗО - 1062 (+4)
- средства ПВО - 795 (+2)
- самолетов - 349 (+0)
- вертолетов - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9826 (+51)
- крылатые ракеты - 2192 (0)
- корабли /катера - 26 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 16691 (+73)
- специальная техника - 2031 (+4)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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