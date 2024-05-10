  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ПВО сбила все 10 вражеских шахедов в пределах трех южных областей
В тренде

ПВО сбила все 10 вражеских шахедов в пределах трех южных областей

Общие новости

Были и пуски баллистики

ПВО сбила все 10 вражеских шахедов в пределах трех южных областей

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 10 мая российские войска ударили по Украине десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с территории оккупированного Крыма и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России - в направлении Харьковской.

Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

С баллистикой к сожалению, справиться не удалось. Ночью сообщалось о попадании в жилую застройку Харькова. Сейчас известно об одном раненом, информация уточняется.

По теме
yellow-arrow
В Калужской области России дроны атаковали НПЗ - видео пожара
yellow-arrow
Почти тысяча оккупантов и 47 артсистем. Генштаб подытожил потери России в войне
yellow-arrow
Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
С-300 война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости