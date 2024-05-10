ПВО сбила все 10 вражеских шахедов в пределах трех южных областей

В ночь на 10 мая российские войска ударили по Украине десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с территории оккупированного Крыма и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России - в направлении Харьковской.

Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.

"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.

С баллистикой к сожалению, справиться не удалось. Ночью сообщалось о попадании в жилую застройку Харькова. Сейчас известно об одном раненом, информация уточняется.