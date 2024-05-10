ПВО сбила все 10 вражеских шахедов в пределах трех южных областей
Были и пуски баллистики
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 10 мая российские войска ударили по Украине десятью ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с территории оккупированного Крыма и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области России - в направлении Харьковской.
Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ Николай Олещук.
"В результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных БПЛА в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
С баллистикой к сожалению, справиться не удалось. Ночью сообщалось о попадании в жилую застройку Харькова. Сейчас известно об одном раненом, информация уточняется.
Популярное сейчас
- Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Байер - Рома 2:2 (общий счет - 4:2). Девяносто семь, сорок девять и три
- Касильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин
- "Я хотя бы на Феррари ездил, а он эту машину только в кино видел". Милевский ответил Леоненко
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО