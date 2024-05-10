В Калужской области России дроны атаковали НПЗ - видео пожара

В ночь на пятницу 10 мая в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод". Об этом сообщают росСМИ.

По данным пабликов, в Дзержинском районе области недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы. Около 7.00 губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пожар на НПЗ ликвидирован и пострадавших нет.

Также о якобы отражении атаки дронов в трех областях отчитались в Министерстве обороны РФ. Стоит отметить отсутствие Калужской области.

Так, в ведомстве утверждают, что средствами ПВО было "уничтожено пять украинских БПЛА" самолетного типа. А именно: