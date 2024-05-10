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В Калужской области России дроны атаковали НПЗ - видео пожара

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Летали БПЛА не только там

В Калужской области России дроны атаковали НПЗ - видео пожара

росзмі

Новина українською

В ночь на пятницу 10 мая в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод". Об этом сообщают росСМИ.

По данным пабликов, в Дзержинском районе области недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы. Около 7.00 губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пожар на НПЗ ликвидирован и пострадавших нет.

Также о якобы отражении атаки дронов в трех областях отчитались в Министерстве обороны РФ. Стоит отметить отсутствие Калужской области.

Так, в ведомстве утверждают, что средствами ПВО было "уничтожено пять украинских БПЛА" самолетного типа. А именно:

  • 3 - в Брянской области;
  • 1 - в Московской области;
  • 1 - в Белгородской области.
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нефтебаза война с россией дрон
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Источник:
ASTRA
Опубликовал: Александр Бураков
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