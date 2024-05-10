Федецкий анонсировал создание любительской команды
Цель проекта - психологическое и физическое восстановление военных
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий объявил о создании любительской команды.
"Друзья, делюсь новостями. Хотел бы проанонсировать создание крутого благотворительного проекта, в рамках которого с друзьями и единомышленниками создаем любительскую команду!
Одна из основных целей нашего проекта: психологическое и физическое восстановление наших ветеранов, участников боевых действий и привлечение наших героев к тренировочному процессу и матчам.
"Карпатские медведи". Созданные, чтобы помогать", - написал Федецкий на своей странице в Instagram.
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