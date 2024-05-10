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Федецкий анонсировал создание любительской команды

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Цель проекта - психологическое и физическое восстановление военных

Федецкий анонсировал создание любительской команды

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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий объявил о создании любительской команды.

"Друзья, делюсь новостями. Хотел бы проанонсировать создание крутого благотворительного проекта, в рамках которого с друзьями и единомышленниками создаем любительскую команду!

Одна из основных целей нашего проекта: психологическое и физическое восстановление наших ветеранов, участников боевых действий и привлечение наших героев к тренировочному процессу и матчам.

"Карпатские медведи". Созданные, чтобы помогать", - написал Федецкий на своей странице в Instagram.

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Артем Федецкий
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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