Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16
Подготовка к боевому применению
Getty Images / Global Images Ukraine
Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации, его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.
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"Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - заявил Олещук.
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Источник:UkrainianAirForce
Опубликовал: Александр Бураков
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