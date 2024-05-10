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Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16

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Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Чехия передала первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации, его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты.

Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

"Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников участвовать в этой инициативе", - заявил Олещук.

Ранее сообщалось, что Украина может получить первые истребители F-16 летом 2024 года.

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Источник:
UkrainianAirForce
Опубликовал: Александр Бураков
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