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Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны

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Успеха не имели

Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Утром 10 мая российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака врага была отбита, продолжаются бои.

Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны.

"Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники.

Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - говорится в сообщении министерства.

Из Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Дід з села (Великі Пузирки)
10.05.2024 в 14:10
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Комментарии 1
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Дід з села (Великі Пузирки)
10.05.2024 в 14:10
Слава ЗСУ! Ганьба сцикулянту Zаpp Brannigan/Mіck Mars, який ховається від мобілізації!
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2
0

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