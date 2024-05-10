Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны

Утром 10 мая российские войска под прикрытием бронетехники попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. Атака врага была отбита, продолжаются бои.

Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что в течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Ночью россияне усилили огневое давление артиллерии на передний край обороны.

"Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Вооруженные силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - говорится в сообщении министерства.

Из Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения.