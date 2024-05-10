Критическая фаза войны может наступить в ближайшие месяцы - Павлюк
Предупреждение от топ-генерала
Getty Images/Global Images Ukraine
В ближайшие два месяца может наступить критическая фаза войны. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью британскому изданию The Economist.
По его словам командующего, сейчас враг бросает на фронт всю боеспособную технику, которую имеет, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска.
"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - добавил Павлюк.
По его словам, Украине срочно нужна усиленная противовоздушная оборона, и ожидаемая передача истребителей F-16 в начале июня даст "значительный психологический толчок".
Командующий Сухопутными войсками считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на Луганской и Донецкой областях, которые приняли на себя основное бремя войны. Но разведка предполагает, что вскоре российские войска растянут оборону, атакуя северо-восточные районы Харьковщины и Сумщины.
"Россия испытывает устойчивость наших линий перед тем, как выбрать наиболее подходящее направление", - говорит генерал.
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