Зеленский: РФ начала новую волну контрнаступления на Харьковщине. Наши военные об этом знали

Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны встретили огнем российских оккупантов, которые начали наступление на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Obozrevatel.ua, об этом глава государства заявил во время брифинга с лидером Словакии Зузаной Чапутовой.

Читайте также Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении (Харьковском. - Ред.). Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении. Но наши военные, военное командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении", - отметил он.

Зеленский отметил, что по состоянию на 7-8 утра состоялся жестокий артиллерийский бой. К тому времени наступление россиян удалось остановить.

Напомним, что минобороны заявило, что утром армия рф пыталась прорвать линию обороны ВСУ на Харьковщине.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска наносят удары по северу Харьковщины. Угрозы для Харькова пока нет.

Раннее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что оккупанты планируют создать буферную зону и отбросить ВСУ на 10 км от границы с РФ.