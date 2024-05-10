В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку и полностью затонул. ВИДЕО
СМИ пишут о 4-6 погибших
фото из свободных источников
В российском Санкт-Петербурге в пятницу 10 мая на фоне значительного ухудшения погодных условий в РФ в реку Мойка упал пассажирский автобус, в котором находилось около 20 пассажиров, есть погибшие.
Об этом сообщают местные СМИ.
По данным местного издания, автобус на набережной врезался в два автомобиля, пробил ограждение, упал в воду и полностью ушел под воду. Сообщается, что водитель не справился с управлением.
Местные власти говорят, что на месте работают водолазы и скорая. Из машины откачивают воду, людей достают из окон.
По данным "Фонтанки", предварительно, в результате аварии с автобусом погибло 6 человек, другой источник издания сообщает о четырех погибших. Отмечается, что данные могут сильно отличаться, потому что часть пассажиров находится в состоянии клинической смерти.
Также правоохранители задержали водителя автобуса и завели на него дело.
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