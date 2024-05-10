Он просто не публичный человек. Шатерникова пояснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины и единственная украинская чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова объяснила, почему ее друг Василий Ломаченко молчит о войне в Украине.

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– Алина Анатольевна, сейчас Ломаченко получает порцию хейта от украинцев из-за молчания о войне в нашей стране. Общались с ним на эту тему? Расскажите, какая у него позиция?

– Мы общались и сейчас общаемся на эту тему. Вот в первый день, когда я приехала, мы сидели в номере отеля и разговаривали. Он говорит о войне точно так, как вы, как я. То есть, никаких других взглядов на ситуацию в стране у него нет. Он говорит так, как и все украинцы.

– Почему же он молчит и не объяснит народу Украины даже этого?

– Вы очень часто видели интервью Василия для медиа, кроме тех, которые выходят перед поединками? Ломаченко – достаточно закрытый человек. И я не оцениваю, плохо это или нет. Он такой, какой есть. Мы все – люди, и все мы индивидуальны. Василий не любит публичности, учитывая то, что он атлет мирового уровня. Но по ощущениям себя в этом мире он достаточно закрыт.

Я знаю четко его позицию, а говорить ему, чтобы он выходил и что-то говорил... Ну, слушайте, он взрослый парень и знает, что он делает. Я понимаю его, потому что я также до определенного периода в своей жизни была достаточно закрытым человеком. Я ненавидела отвечать на какие-то там вопросы, выходить в медиа и что-то рассказывать. У него – такой образ жизни, он живет именно так. Гнобить его за то, что он не любит этой публичности? Лично я так никогда не делаю.

– Возможно, кто-то из людей поймет его позицию, если он ею поделится.

– Люди не хотят этого слышать. Они хотят слышать так, как их приучает какая-то шаблонная история. Люди часто не видят разнообразие этого мира и других людей. Мы не можем все быть одинаковыми. Нас в советское время пытались сделать всех одинаковыми, но сейчас мы свободны. Каждый поступает в своей жизни так, как он чувствует, как это ему подходит.