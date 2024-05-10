Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов
Это уже второй пакет помощи после перерыва
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден 10 мая подписал указ о выделении Украине военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов.
Об этом сообщает Белый Дом.
Как отмечается в тексте документа, президент США Джо Байден дал распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену выделить 400 млн долларов на нужды Украины.
Речь идет о предоставлении оружия со складов армии США, однако на сайте Белого дома не указывают, какое именно вооружение будет передано Украине.
Заметим, что это уже второй пакет военной помощи Украине от США после того, как Конгресс выделил на это деньги в конце апреля.
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Помощь от США после перерыва:
- ракеты к системам Patriot,
- зенитные ракеты Stinger,
- боевые машины Bradley,
- машины с защитой от мин и засад (MRAP),
- противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы.
Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.
До этого помощь Украине от США в течение нескольких месяцев была приостановлена, поскольку на это закончилось финансирование.
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