  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Исполком УАФ утвердил нового главу Палаты по разрешению споров
В тренде

Исполком УАФ утвердил нового главу Палаты по разрешению споров

Общие новости

Комитет возглавил Александр Волков

Исполком УАФ утвердил нового главу Палаты по разрешению споров

uaf.ua

Новина українською

9 мая в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ.

Во время заседания члены Палаты по разрешению споров УАФ избрали председателем Александра Волкова, а заместителем председателя - Романа Мороза.

Читайте такжеУАФ заявила, что превентивно предотвратила манипулирование на результат в матче Динамо - Минай

В составе Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины был утвержден следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:

- Александр Брагин;

- Анна Гниздовская;

- Александр Горобец;

- Владимир Гримайло;

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Владислав Заец-Терех;

- Алексей Изотов;

- Виктор Крыжановский;

- Наталья Кукуруза;

- Александр Силаев;

- Федор Якимов.

По теме
yellow-arrow
Байден подписал указ о передаче Украине военной помощи на 400 млн долларов
yellow-arrow
Фанаты Байера в матче с Ромой вывесили баннер в поддержку украинского фонда Трибуна Героев. ФОТО
yellow-arrow
Он просто не публичный человек. Шатерникова пояснила, почему Ломаченко молчит о войне в Украине
УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости