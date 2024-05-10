Исполком УАФ утвердил нового главу Палаты по разрешению споров
Комитет возглавил Александр Волков
uaf.ua
9 мая в Доме футбола состоялось первое заседание нового состава Палаты по разрешению споров УАФ.
Во время заседания члены Палаты по разрешению споров УАФ избрали председателем Александра Волкова, а заместителем председателя - Романа Мороза.
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В составе Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов, УПЛ, ПФЛ и Ассоциации футзала Украины был утвержден следующий персональный состав членов Палаты по разрешению споров УАФ:
- Александр Брагин;
- Анна Гниздовская;
- Александр Горобец;
- Владимир Гримайло;
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- Владислав Заец-Терех;
- Алексей Изотов;
- Виктор Крыжановский;
- Наталья Кукуруза;
- Александр Силаев;
- Федор Якимов.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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