Зеленский: Главное - Харьковщина. Добавляем наших сил на харьковские направления
РФ начала наступление на харьковском направлении
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.
Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.
"Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня (10 мая - ред.) попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно.
Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения".
Также президент сообщил, что утром и вечером заслушал доклад главкома Александра Сырского.
Также он постоянно на связи и с министром обороны: "Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем", - сообщил Зеленский.
Как отметил президент, главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Шахтер - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Анчелотти ответил на вопрос о том, сыграет ли Лунин с первых минут в финале Лиги чемпионов
- Россияне попытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области - Минобороны
- Зеленский издал указ об увольнении Залужного с военной службы
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО