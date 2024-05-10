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Зеленский: Главное - Харьковщина. Добавляем наших сил на харьковские направления

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РФ начала наступление на харьковском направлении

Зеленский: Главное - Харьковщина. Добавляем наших сил на харьковские направления

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

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"Главное - Харьковщина. Российские войска сегодня (10 мая - ред.) попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Наши воины, наша артиллерия, наши дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому нашему солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают наши позиции, как нужно.

Добавляем наших сил на Харьковские направления. И по линии нашей государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения".

Также президент сообщил, что утром и вечером заслушал доклад главкома Александра Сырского.

Также он постоянно на связи и с министром обороны: "Все необходимое для защиты наших позиций обеспечиваем", - сообщил Зеленский.

Как отметил президент, главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам.

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